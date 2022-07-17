Булыкин рассказал, чего ожидает от «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 17 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
«Жду хорошей игры и понимания, на что способна команда и футболисты, как тренер справляется с командой. Думаю, что после первой игры уже можно сделать какие-то выводы. Мы любим футбол за его непредсказуемость. Можно много говорить и анализировать, но матч сложится так, что будут неправы все. Например, матч «Химки» — «Зенит» всем показал, что первый тур не такой однозначный, как все ждут. Результат никто не скажет. Каждый будет болеть за свою команду. Я за красивый и результативный футбол для болельщиков. Думаю, что у «Локомотива» больше шансов победить в этой игре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 июля 2022
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