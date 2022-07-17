Актёр Баринов: я не знаю игроков «Локо», не знаю, во что будут играть. На стадион не пойду

Российский актер Валерий Баринов высказался о «Локомотиве» в преддверии матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 17 июля, в Москве.

«Локомотив» сейчас настолько непонятная команда. Меньше всех на данный момент я знаю про «Локомотив». Поэтому трудно сказать, что команда — фаворит. На стадион я не пойду, хоть пока и можно пойти без паспорта болельщика.



Никаких ожиданий нет. Просто любопытно посмотреть, как подготовились к сезону. Ждать победу надо всегда. Но ничего, кроме любопытства, нет. Я игроков «Локомотива» мало знаю. Что самое главное — я не знаю, во что они будут играть», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.