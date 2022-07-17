Актёр Баринов: я не знаю игроков «Локо», не знаю, во что будут играть. На стадион не пойду
Поделиться
Российский актер Валерий Баринов высказался о «Локомотиве» в преддверии матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 17 июля, в Москве.
«Локомотив» сейчас настолько непонятная команда. Меньше всех на данный момент я знаю про «Локомотив». Поэтому трудно сказать, что команда — фаворит. На стадион я не пойду, хоть пока и можно пойти без паспорта болельщика.
Никаких ожиданий нет. Просто любопытно посмотреть, как подготовились к сезону. Ждать победу надо всегда. Но ничего, кроме любопытства, нет. Я игроков «Локомотива» мало знаю. Что самое главное — я не знаю, во что они будут играть», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
15:15
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:23
-
14:15
-
13:54
-
13:44
-
13:42
-
13:32
-
13:24
-
13:19
-
13:18
-
13:15
-
13:01
-
13:01
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:35
-
11:35
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:04
Партнерский контент