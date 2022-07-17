Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер форварда «Барселоны» Мемфиса Депая € 17 млн

«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер форварда «Барселоны» Мемфиса Депая € 17 млн
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» рассчитывает приобрести нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб поддерживает связь с окружением нидерландского футболиста и представил чёткое предложение о трансфере «Барселоне». «Тоттенхэм» готов заплатить за переход Депая € 17 млн. При этом сумма, которую запрашивает каталонский клуб, равна € 20 млн. Сам нападающий хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает различные варианты продолжения карьеры, однако не особенно заинтересован в возвращении в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В минувшем розыгрыше Ла Лиги Депай провёл за «Барселону» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

«Барселона» преображается. Хави может собрать новый основной состав «Барселона» преображается. Хави может собрать новый основной состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022