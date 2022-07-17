«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер форварда «Барселоны» Мемфиса Депая € 17 млн

«Тоттенхэм Хотспур» рассчитывает приобрести нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая этим летом, сообщает Sport.es.



По информации источника, английский клуб поддерживает связь с окружением нидерландского футболиста и представил чёткое предложение о трансфере «Барселоне». «Тоттенхэм» готов заплатить за переход Депая € 17 млн. При этом сумма, которую запрашивает каталонский клуб, равна € 20 млн. Сам нападающий хочет получать больше игрового времени, поэтому рассматривает различные варианты продолжения карьеры, однако не особенно заинтересован в возвращении в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».



Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В минувшем розыгрыше Ла Лиги Депай провёл за «Барселону» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.