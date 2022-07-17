«Локомотив» накрыл свой фан-сектор баннером с номером 12

Представители московского «Локомотива» накрыли фан-сектор домашнего стадиона баннером с номером 12. Это связано с тем, что активные болельщики клуба объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.
Фото: Телеграм-канал «Локомотива»
«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером с номером 12. Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» — написала пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.
Ранее о бойкоте матчей из-за введения Fan ID сообщили фанаты всех московских клубов, выступающих в РПЛ: «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Торпедо» и «Спартака».
Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
Сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4745277-sistema-oformleniya-fan-id-dala-sboj-v-pervyj-den-svoej-raboty.html?utm_source=copypaste
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