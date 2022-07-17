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«Химки» объявили об уходе защитника Эльмира Набиуллина

«Химки» объявили об уходе защитника Эльмира Набиуллина
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Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Напомним, Набиуллин перешёл в «Химки» из «Сочи» в 2021 году. Ранее футболист защищал цвета казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 27-летний Набиуллин принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли вничью с «Зенитом». Встреча прошла 15 июля в Химках и завершилась со счётом 1:1.

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