Президент «Торпедо»: грустно, что наши фанаты не ходят на матчи, мы их понимаем

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о бойкоте матчей РПЛ со стороны болельщиков клуба. Ранее фанаты сообщили, что приостанавливают посещение игр «Торпедо» из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Активные фанаты приостановили своё посещение игр с сегодняшнего матча. Это грустно. Я в ежедневном режиме общаюсь с болельщиками. Понимаем, почему ими было принято такое решение. Мы много дискуссируем по этому поводу, но ребята приняли такое решение, и мы уважаем каждое из мнений. Будем стараться своей игрой доказывать, что нужно посещать матчи», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).
- 17 июля 2022
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