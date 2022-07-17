«Локомотив» — «Пари НН»: составы команд на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч первого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН».



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.



«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Майга, Берковский, Сулейманов, Милсон.



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Локомотив» завершил сезон на шестом месте, «Нижний Новгород» — на 11-м месте.