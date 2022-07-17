Д. Маслов: основатель Кубка лиги Пивоваров попросил поддержать реформу Кубка России

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался об отказе от идеи проведения Кубка лиги в пользу реформы Кубка России по футболу.

«Я командный игрок. Мы приняли решение: 16 «за». Все 16 клубов были «за». Один клуб голосовал «против» распределения доходов. Реформа Кубка России — нормальное решение. Тем более что оно исходило не только из РФС, но и от отцов-основателей Кубка лиги. Именно Пивоваров попросил поддержать реформу Кубка России.



Не поменяется ли суть Кубка России, особенно когда условно топовый клуб приезжал в регионы? Надо понимать, что реформы сами по себе не рождаются. Сама жизнь заставляет нас идти на какие-то реформы: на сегодняшний день надо идти вот так. Никто же не говорит, что такой формат будет всегда. Вы же помните, что два года назад поменялся формат Кубка России? Сегодня появился новый формат. И это не говорит о том, что таким Кубок останется навсегда. Будем смотреть, как будет идти ход реформы, каким образом мы получим отражение в регионах. Когда получим фидбэк, будем вносить какие-то коррективы», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.