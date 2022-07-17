Президент «Торпедо»: жизнь заставляет заявлять медиакоманды в Кубок России

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о современных тенденциях развития футбола. А именно речь пошла об участии медийных команд в Кубке России по футболу.
«Жизнь заставляет. Медиалига появилась не просто так. У неё есть запросы от болельщиков. Она интересная, её показывают блогеры, которые сами там участвуют. Каким-то образом юношей, профессиональных футболистов подтягивают к себе. Если болельщику это интересно, то мы не можем это игнорировать.
Если позовут, буду ли участвовать? Я уже старенький. Хотя смотрю на Лебеденко, он играет профессионально в РПЛ, а я встаю с кровати и всё болит. Будет ли «Торпедо» отпускать футболистов играть в Медиалиге? Ну их пока не зовут. Если изъявят желание создать команду, то будем это обсуждать», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 17 июля 2022
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