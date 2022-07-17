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В «Торпедо» рассказали, когда игроки и персонал оформят Fan ID

В «Торпедо» рассказали, когда игроки и персонал оформят Fan ID
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, когда футболисты и сотрудники клуба планируют оформить паспорт болельщика (Fan ID).

«Я вчера оформил Fan ID. В третьем туре мы играем в Самаре, команда будет оформлять паспорт болельщика после этого матча. Надеюсь, что никаких проблем с оформлением не будет. Если столкнёмся с проблемами, поделимся впечатлениями», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее активные болельщики московского «Торпедо» объявили, что приостанавливают посещение матчей Российской Премьер-Лиги из-за введения Fan ID.

«Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

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