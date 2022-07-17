В «Торпедо» рассказали, что планируют провести в «Лужниках» все топовые матчи

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов заявил о намерении клуба проводить все свои матчи с топ-клубами на стадионе «Лужники».

«Фанаты буду приходить. Мы проведём там большие матчи с «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо», «Спартаком». Кроме тех, кто пока дистанцируется от этой истории, в 20-миллионной Москве найдутся те, кто захочет прийти на футбол. Будут люди с детьми, люди более взрослого поколения и, может быть, даже те, кто вообще не ходил на футбол и ждал выхода «Торпедо» в РПЛ», — передаёт слова Дениса Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).