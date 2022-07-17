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Ал. Мостовой: «Локомотив» — фаворит в матче с «Пари НН», но первые игры всем тяжело даются

Ал. Мостовой: «Локомотив» — фаворит в матче с «Пари НН», но первые игры всем тяжело даются
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Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», который пройдёт сегодня, 17 июля.

«Считаю фаворитом «Локомотив». Любая команда, которая играет сейчас дома, является фаворитом. Тем более тут «Нижний», который сохранил прописку — и молодец. Возвращаемся к тому, что сохранил прописку при Кержакове. Почему он не остался? Назначили Галактионова, которого я не знаю.

Конечно, «Локомотив» фаворит. Но мы видим, как первые игры всем тяжело даются. Все в равных условиях, поэтому играйте и получайте удовольствие. «Зенит» приехал в «Химки» и намучился. Что бы было вчера, если бы не вышел Мозес? Он вышел — на грудь принял, как дал его в девять. Иностранцы везде делают погоду», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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