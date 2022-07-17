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«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ
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Сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встретилось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой сочинцев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Сочи» открыл счёт на 35-й минуте – автором дебютного гола стал Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте сочинцы удвоили своё преимущество усилиями Владислава Сарвели. На 51-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч – автоголом отметился игрок «Сочи» Ванья Дркушич. Однако полноценно переломить ход встречи не удалось. В концовке матча, на 90+4-й минуте, Георгий Мелкадзе забил третий гол «Сочи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московское «Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Цаллагов – 35'   0:2 Сарвели – 37'   1:2 Дркушич – 51' (автогол)   1:3 Мелкадзе – 90+1'
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