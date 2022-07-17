Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос, будет ли клуб обжаловать решение CAS

Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос, будет ли клуб обжаловать решение CAS
Комментарии

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о возможной повторной подаче российским клубом апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Будем ли повторно подавать апелляцию в CAS: это не только от нас зависит, это совместное решение», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Ранее CAS отклонил совместную апелляцию «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА, связанную с недопуском российских клубов до участия в международных матчах под эгидой организации. Также CAS отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по поводу недопуска российских сборных до международных матчей под эгидой ФИФА.

Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе. Видеоролик:

Новость по теме
В «Сочи» прокомментировали победу над «Торпедо» в первом туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022