Гендиректор «Сочи» ответил на вопрос, будет ли клуб обжаловать решение CAS
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о возможной повторной подаче российским клубом апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Будем ли повторно подавать апелляцию в CAS: это не только от нас зависит, это совместное решение», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Ранее CAS отклонил совместную апелляцию «Зенита», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА, связанную с недопуском российских клубов до участия в международных матчах под эгидой организации. Также CAS отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по поводу недопуска российских сборных до международных матчей под эгидой ФИФА.
Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе. Видеоролик:
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