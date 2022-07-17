В «Сочи» прокомментировали победу над «Торпедо» в первом туре РПЛ
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Спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча завершилась победой южан со счётом 3:1.
«Первая игра, нормальные эмоции. Главное — взяли три очка. Дзюба? Уже давал комментарии», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Сочи» открыл счёт на 35-й минуте – автором дебютного гола стал Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте сочинцы удвоили своё преимущество усилиями Владислава Сарвели. На 51-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч – автоголом отметился игрок «Сочи» Ванья Дркушич. Однако полноценно переломить ход встречи не удалось. В концовке матча, на 90+4-й минуте, Георгий Мелкадзе забил третий гол «Сочи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.
Новость по теме«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ
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