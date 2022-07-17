В «Пари НН» назвали позитивными ожидания от матча с «Локомотивом»

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ, в котором его команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится сегодня, 17 июля. Начало — в 17:30 мск.



«Ожидания перед игрой позитивные и хорошие. Как команда готова к сезону? Отлично. Почему не удалось договориться с Агаларовым? Я уже отвечал на этот вопрос», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН».



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.



«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Майга, Берковский, Сулейманов, Милсон.