В «Пари НН» назвали позитивными ожидания от матча с «Локомотивом»
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Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ, в котором его команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится сегодня, 17 июля. Начало — в 17:30 мск.
«Ожидания перед игрой позитивные и хорошие. Как команда готова к сезону? Отлично. Почему не удалось договориться с Агаларовым? Я уже отвечал на этот вопрос», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН».
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Майга, Берковский, Сулейманов, Милсон.
Новость по теме«Локомотив» — «Пари НН»: составы команд на матч первого тура РПЛ
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