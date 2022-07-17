Главный тренер «Торпедо» Бородюк назвал причины поражения от «Сочи» в первом туре РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:3) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Результатом недовольны. Первый тайм был не очень, чувствовалась скованность, поэтому некоторые действия были некачественными по сравнению с тренировочным процессом. Во втором тайме сделали замены, поменяли игру. До логического завершения атаки было сложно довести.
В целом сказывается, что нам надо привыкать к РПЛ, быть быстрее, быть уверенными в себе ментально. Мы можем играть с такими командами, как «Сочи». В концовке моя вина, что я поспешил с заменами. Возможно, надо было две замены придержать на конец матча. Но мы хотели дать свежести флангам для атак. Вышли ветераны наши, Рязанцев неплохо вышел, но выбыл. Посмотрим, что у него за травма. Первый блин комом», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 17 июля 2022
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