Главный тренер «Торпедо» Бородюк назвал причины поражения от «Сочи» в первом туре РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:3) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Результатом недовольны. Первый тайм был не очень, чувствовалась скованность, поэтому некоторые действия были некачественными по сравнению с тренировочным процессом. Во втором тайме сделали замены, поменяли игру. До логического завершения атаки было сложно довести.



В целом сказывается, что нам надо привыкать к РПЛ, быть быстрее, быть уверенными в себе ментально. Мы можем играть с такими командами, как «Сочи». В концовке моя вина, что я поспешил с заменами. Возможно, надо было две замены придержать на конец матча. Но мы хотели дать свежести флангам для атак. Вышли ветераны наши, Рязанцев неплохо вышел, но выбыл. Посмотрим, что у него за травма. Первый блин комом», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.