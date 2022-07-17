В «Торпедо» сообщили, что Кутепов выбыл на месяц из-за травмы

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, что защитник команды Илья Кутепов получил травму и пропустит месяц.

«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получил травму», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

28-летний Кутепов стал футболистом «Торпедо» перед стартом нынешнего сезона, перейдя в команду в статусе свободного агента. С 2012 по 2022 год Илья был защитником «Спартака», в составе которого в 114 матчах отметился двумя забитыми голами.

В 2016-м Кутепов дебютировал в составе сборной России (13 матчей, результативная передача). На чемпионате мира — 2018 Илья был основным защитником команды в паре с Сергеем Игнашевичем.