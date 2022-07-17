Плутник: задача «Локомотива» на сезон — бороться за самые высокие места

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о задачах команды в новом сезоне. Сегодня, 17 июля, «Локомотив» проводит матч 1-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Ожидания от игры самые позитивные. Ожидания от сезона? Аналогично. Задачи у «Локомотива» бороться за самые высокие места. Оптимальный вариант попасть в тройку или чемпионство? Будем бороться», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН».



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.



«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Корнюшин, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Майга, Берковский, Сулейманов, Милсон.