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Сарвели: перешёл в «Сочи», потому что это топ-клуб

Сарвели: перешёл в «Сочи», потому что это топ-клуб
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели объяснил, почему перешёл в сочинскую команду из «Крыльев Советов». Сегодня, 17 июля, «Сочи» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги обыграли «Торпедо» (3:1), Сарвели забил второй мяч команды.

«Хорошо, что выиграли. Безусловно, важно забивать. Хорошо, что сделал это в первом матче. Готов ли быть лучшим бомбардиром чемпионата? Если так будет, то я не против. Что касается плана по голам, то ничего не буду говорить — как получится. Почему выбрал «Сочи»? Это топ-клуб», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

24-летний Сарвели выступал за самарскую команду с 2020 года. О переходе нападающего в «Сочи» было объявлено в июне, Владислав подписал контракт на три года.

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