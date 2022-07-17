Сарвели: перешёл в «Сочи», потому что это топ-клуб
Поделиться
Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели объяснил, почему перешёл в сочинскую команду из «Крыльев Советов». Сегодня, 17 июля, «Сочи» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги обыграли «Торпедо» (3:1), Сарвели забил второй мяч команды.
«Хорошо, что выиграли. Безусловно, важно забивать. Хорошо, что сделал это в первом матче. Готов ли быть лучшим бомбардиром чемпионата? Если так будет, то я не против. Что касается плана по голам, то ничего не буду говорить — как получится. Почему выбрал «Сочи»? Это топ-клуб», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
24-летний Сарвели выступал за самарскую команду с 2020 года. О переходе нападающего в «Сочи» было объявлено в июне, Владислав подписал контракт на три года.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
18:16
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:27
-
17:15
-
17:13
-
17:11
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
16:13
-
16:05
-
15:55
-
15:33
Партнерский контент