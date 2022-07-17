Нападающий «Сочи» Сарвели: мы готовы бороться за первое место

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал, что его команда будет бороться за победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Сочи» готов бороться за первое место. Синдром второго сезона? Посмотрим. Надеюсь, что нет. Что касается ухода лидеров, то одни уходят, другие приходят. Это футбол — ничего страшного», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

24-летний Сарвели стал игроком сочинской команды перед стартом сезона. Он перешёл из самарских «Крыльев Советов», за которые выступал с 2020 года (61 матч, 16 голов, 11 результативных передач). С новой командой Владислав подписал контракт на три года.

Сегодня, 17 июля, «Сочи» в 1-м туре чемпионата России обыграл «Торпедо» (3:1).