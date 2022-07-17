Нападающий «Сочи» Сарвели: образовать связку с Сергеевым в «Зените» было бы неплохо

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели признался, что был бы не против воссоединиться с форвардом Иваном Сергеевым в «Зените». Футболисты вместе играли за «Крылья Советов».

«Если Клаудиньо уедет, то «Зенит» заберёт меня? Следующий вопрос. Надо сделать с Сергеевым связку? Было бы неплохо. Спор Генича на мои голы? Я тут при чём? Если так получится, то будет здорово. У меня отношения к этому никакого. Я просто играю в футбол», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

24-летний Сарвели стал игроком сочинской команды перед стартом сезона. Он перешёл из самарских «Крыльев Советов», за которые выступал с 2020 года (61 матч, 16 голов, 11 результативных передач). С новой командой Владислав подписал контракт на три года.

27-летний Сергеев перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022.