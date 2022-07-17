Бородюк ответил на вопрос о своих сильных переживаниях во время матча «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о переживаниях по ходу матча 1-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась победой южан со счётом 3:1.
Любой тренер переживает, вне всякого сомнения. Мне очень хотелось, чтобы в концовке, когда пошла игра, мы переломили ход матча. Счёт был 1:2, было несколько хороших подходов. Я переживал, что у нас не нашлось последнего паса, чтобы забить гол.
Я признателен ребятам, как и болельщикам, огромный им респект. Мы должны избавиться от ненужных моментов, которые в футболе происходят: проигранные доли секунды в единоборствах. Должен быть подсказ от вратарской позиции, последнего защитника, и в этом мы сегодня не сработали. Обычно всегда тренер виноват. В большей степени я не угадал с составом, заменами», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 17 июля 2022
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