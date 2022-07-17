Сарвели рассказал, почему два года назад отклонил предложение «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели объяснил, почему отклонил предложение о переходе в сочинскую команду два года назад. 24-летний футболист стал игроком «Сочи» перед стартом сезона-2022/2023.
«Много, что изменилось с момента последнего предложения от «Сочи» два года назад. Была одна команда — сейчас другая. Второе место в прошлом году — это высокая планка. Чисто из спортивного принципа перешёл? Да» — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
24-летний Сарвели стал игроком сочинской команды перед стартом сезона. Он перешёл из самарских «Крыльев Советов», за которые выступал с 2020 года (61 матч, 16 голов, 11 результативных передач). С новой командой Владислав подписал контракт на три года.
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