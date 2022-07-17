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Мелкадзе: цель «Сочи» на сезон — доказать, что второе место не было ошибкой

Мелкадзе: цель «Сочи» на сезон — доказать, что второе место не было ошибкой
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу команды над «Торпедо» (3:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и поделился ожиданиями от сезона.

«Положительные эмоции. Хорошо, что первую встречу выиграли. Много кто сыграл вничью. Приятно начинать с победы. Цели на сезон? Доказать, что второе место в прошлом сезоне было не ошибкой.

О сходстве Гаранина и Федотова я говорил: они оба лысые. По тактике и схеме по-разному. Каждый тренер требует что-то своё. Больше они не схожи, чем схожи», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.

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