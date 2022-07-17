Мелкадзе рассказал, за какой срок оформил Fan ID

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что оформил карту болельщика (Fan ID) за один день.

«Оформлял Fan ID. Сложностей не возникло. Оформил за один день. В один день подал — во второй одобрили», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.

Сегодня, 17 июля, «Сочи» сыграл в первом туре Российской Премьер-Лиги, обыграв в гостях московское «Торпедо» (3:1). Мелкадзе забил третий гол команды.