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Мелкадзе рассказал, за какой срок оформил Fan ID

Мелкадзе рассказал, за какой срок оформил Fan ID
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что оформил карту болельщика (Fan ID) за один день.

«Оформлял Fan ID. Сложностей не возникло. Оформил за один день. В один день подал — во второй одобрили», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.

Сегодня, 17 июля, «Сочи» сыграл в первом туре Российской Премьер-Лиги, обыграв в гостях московское «Торпедо» (3:1). Мелкадзе забил третий гол команды.

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