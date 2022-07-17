Мелкадзе: Шелия сказал, что не видел мяч с Соболевым. Судья был прав, если бы дал красную

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал эпизод, произошедший в матче его двух бывших команд — «Спартака» и «Ахмата» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В концовке встречи вратарь грозненского клуба Гиорги Шелия ударил шипами по ноге форварда Александра Соболева.

«Я с Шелией разговаривал. Он говорит, что мяч не видел. Он хотел отбить, поэтому выставил ногу. Это было ненамеренно, сразу искал мяч. Жёсткий момент, конечно. Если судья дал бы красную, то был бы прав. Это его проблема, что мяч не видел. Нани давно так удалился за «Манчестер Юнайтед», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Мелкадзе — воспитанник московских клубов «Динамо» и «Спартак». В «Сочи» Георгий оказался в январе 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. В 14 матчах за сочинцев нападающий забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через два сезона.