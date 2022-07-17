«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Изидор открыл счёт на 52-й минуте
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Сегодня, 17 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречается с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте.
Встречу «Локомотив» — «Нижний Новгород» обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ему помогают Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Максим Перезва (Раменское). Стартовый свисток матча прозвучал в 17:30 мск.
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