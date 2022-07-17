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Полузащитник «Сочи» Нобоа рассказал, кого считает лучшим русским игроком в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Нобоа рассказал, кого считает лучшим русским игроком в РПЛ
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает хавбека сочинской команды Артура Юсупова и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшими российскими футболистами в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Уровень чемпионата чуть-чуть упал, но не так сильно, как все думают. Сейчас у клубов проблема найти хорошего иностранца. Я не думаю, что русские — плохие игроки. Они хорошие футболисты. Сейчас игроки слабее Аршавина, Павлюченко, Широкова? Я так не считаю. Есть хорошие русские футболисты. Они могут показать свой уровень.

Мне нравятся Вендел, Клаудиньо, Барриос. Лучший русский игрок чемпионата? Сафонов, Юсупов. Наш вратарь Адамов — очень сильный», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Лучший игрок РПЛ — почти полжизни в России! А каким был мир, когда Нобоа только приехал? Лучший игрок РПЛ — почти полжизни в России! А каким был мир, когда Нобоа только приехал?
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