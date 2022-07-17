«Динамо» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 17 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится матч 1-го тура РПЛ. «Динамо» будет принимать «Ростов».



Команды назвали стартовые составы на эту встречу.



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступит Сергей Чебан (Москва).



Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Ростов» завершил прошлый сезон на девятом месте.