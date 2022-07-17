«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кротов сравнял счёт на 71-й минуте

Сегодня, 17 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречается с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На 71-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.

Напомним, как развивались события в матче: на 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте.

Встречу «Локомотив» — «Нижний Новгород» обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ему помогают Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Максим Перезва (Раменское). Стартовый свисток матча прозвучал в 17:30 мск.