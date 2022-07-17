Полузащитник «Сочи» Нобоа: Федотов — профессионал. Из-за его ухода в ЦСКА у меня обиды нет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о переходе в ЦСКА Владимира Федотова, который ранее возглавлял южан. Он привёл «Сочи» к серебряным медалям в чемпионате России.
«Может ли Федотов знать игроков «Сочи» в ЦСКА, лучше у него спросить. Обида на Федотова в команде? Надо спросить у руководства. У меня нет обиды. Он профессионал. У него были хороший вариант и хорошее предложение от ЦСКА. Что касается того, что «Сочи» не попрощался с Федотовым, то это их проблемы. У нас всё хорошо. Я о его уходе узнал из новости», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее Нобоа не исключал, что может перейти в ЦСКА после того, как команду возглавил Федотов. Также, как утверждает эквадорец, им интересуется «Зенит».
- 17 июля 2022
-
19:55
-
19:47
-
19:42
-
19:35
-
19:34
-
19:29
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:42
-
18:39
-
18:39
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:33
-
18:25
-
18:16
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:38