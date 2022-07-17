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Полузащитник «Сочи» Нобоа: Федотов — профессионал. Из-за его ухода в ЦСКА у меня обиды нет

Полузащитник «Сочи» Нобоа: Федотов — профессионал. Из-за его ухода в ЦСКА у меня обиды нет
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о переходе в ЦСКА Владимира Федотова, который ранее возглавлял южан. Он привёл «Сочи» к серебряным медалям в чемпионате России.

«Может ли Федотов знать игроков «Сочи» в ЦСКА, лучше у него спросить. Обида на Федотова в команде? Надо спросить у руководства. У меня нет обиды. Он профессионал. У него были хороший вариант и хорошее предложение от ЦСКА. Что касается того, что «Сочи» не попрощался с Федотовым, то это их проблемы. У нас всё хорошо. Я о его уходе узнал из новости», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее Нобоа не исключал, что может перейти в ЦСКА после того, как команду возглавил Федотов. Также, как утверждает эквадорец, им интересуется «Зенит».

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