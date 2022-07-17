«Первый блин комом». Сын Стрельцова — о поражении «Торпедо» после возвращения в РПЛ
Поделиться
Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал поражение «Торпедо» от «Сочи» (1:3) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Первый блин комом. Надеюсь, что следующие матчи будут в таком же хорошем темпе, как мы начали первый тайм. Надо побольше реализовывать моменты, которые есть. Молодая команда: надо кому-то опыта набираться. Всё начинаем сначала. Думаю, второй шаг будет удачнее.
Больших целей не ставили. Главное — удержаться в РПЛ. Надо, чтобы верили в себя, не опускали руки. Надеюсь, что по итогам сезона сохраним прописку в РПЛ», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Президент «Торпедо» Денис Маслов – в редакции «Чемпионата». Видео:
Комментарии
- 17 июля 2022
-
19:55
-
19:47
-
19:42
-
19:35
-
19:34
-
19:29
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:42
-
18:39
-
18:39
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:33
-
18:25
-
18:16
-
18:09
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:38
Партнерский контент