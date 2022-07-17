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«Первый блин комом». Сын Стрельцова — о поражении «Торпедо» после возвращения в РПЛ

«Первый блин комом». Сын Стрельцова — о поражении «Торпедо» после возвращения в РПЛ
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал поражение «Торпедо» от «Сочи» (1:3) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Первый блин комом. Надеюсь, что следующие матчи будут в таком же хорошем темпе, как мы начали первый тайм. Надо побольше реализовывать моменты, которые есть. Молодая команда: надо кому-то опыта набираться. Всё начинаем сначала. Думаю, второй шаг будет удачнее.

Больших целей не ставили. Главное — удержаться в РПЛ. Надо, чтобы верили в себя, не опускали руки. Надеюсь, что по итогам сезона сохраним прописку в РПЛ», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Президент «Торпедо» Денис Маслов – в редакции «Чемпионата». Видео:

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