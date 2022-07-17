«Краснодар» — «Факел»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ
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Сегодня, 17 июля, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» состоится матч 1-го тура РПЛ. «Краснодар» будет принимать «Факел». Начало встречи — в 20:00 мск.
Команды назвали стартовые составы на этот матч.
«Краснодар»: Сафонов, Исаенко, Литвинов, Сорокин, Петров, Кривцов, Сперцян, Черников, Ионов, Кордоба, Олусегун.
«Факел»: Городов, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).
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