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Футболист «Торпедо» Самсонов: уверен на 100% — мы не будем бороться за выживание в РПЛ

Футболист «Торпедо» Самсонов: уверен на 100% — мы не будем бороться за выживание в РПЛ
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Защитник «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:3) в рамках 1-го тура РПЛ.

Для меня игра с «Сочи» это дебют в РПЛ, я этому очень рад. Приятно, что «Торпедо» вернулось в РПЛ, у нас всё хорошо. Теперь для нас самое важное не упасть в грязь лицом перед болельщиками. Нужно начать побеждать, стараться и отдавать все силы. Первый блин комом, но думаю у нас всё будет хорошо.

У меня есть уверенность на сто процентов, что «Торпедо» не будет бороться за выживание. Мы прибавим, и у нас всё получится. За счёт чего? Тренировки, старание, работоспособность — это ключ к успеху. Этим будем стараться брать», — рассказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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