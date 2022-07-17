Вадим Никонов — о «Торпедо» в РПЛ: сказывается долгое пребывание на задворках футбола

Известный советский футболист Вадим Никонов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ, в котором «Торпедо» принимало «Сочи». Гости одержали победу со счётом 3:1.



«Первый блин комом. Надеюсь, дальше освоятся. Первые игры бывают или очень хорошие или не очень. Долгое пребывание на задворках футбола сказывается. Новое руководство я понимаю и уважаю. Думаю, всё будет нормально под руководством Бородюка.



Сложно говорить после первого тура, останется ли «Торпедо» в РПЛ. Я не оракул, который предсказывает. Надежда умирает последней. Будем надеяться и ждать», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Сочи» открыл счёт на 35-й минуте – автором дебютного гола стал Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте сочинцы удвоили своё преимущество усилиями Владислава Сарвели. На 51-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч – автоголом отметился игрок «Сочи» Ванья Дркушич. Однако полноценно переломить ход встречи не удалось. В концовке матча, на 90+4-й минуте, Георгий Мелкадзе забил третий гол «Сочи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.