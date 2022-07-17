Футболист «Торпедо» Самсонов рассказал о различии футбола в РПЛ и Первой Лиге

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась победой южан со счётом 3:1.



«Проигрывать никто не любит. Понятно, что сегодня есть разочарование от результата, но мы будем работать над собой. Не сказал бы, что в РПЛ — это совсем другим скорости в сравнении с Первой лигой. В «Сочи» играют умные ребята, хорошие футболисты. Если честно, в первом дивизионе мы даже побольше бегали. В РПЛ более умные футболисты, которые больше играют за счёт опыта, мастерства и индивидуальных качеств», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Сочи» открыл счёт на 35-й минуте – автором дебютного гола стал Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте сочинцы удвоили своё преимущество усилиями Владислава Сарвели. На 51-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч – автоголом отметился игрок «Сочи» Ванья Дркушич. Однако полноценно переломить ход встречи не удалось. В концовке матча, на 90+4-й минуте, Георгий Мелкадзе забил третий гол «Сочи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.