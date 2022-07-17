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Главный тренер «Локо» считает, что судья должен был назначить пенальти за фол на Миранчуке

Главный тренер «Локо» считает, что судья должен был назначить пенальти за фол на Миранчуке
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр считает, что главный арбитр матча с «Нижним Новгородом» Василий Казарцев должен был назначать пенальти за фол на полузащитнике железнодорожников Антоне Миранчуке. Встреча 1-го тура РПЛ закончилась ничьей — 1:1.

«Что касается фола на Миранчуке, то для меня это очевидный пенальти. В моменте с попаданием мяча в руку — надо внимательно его посмотреть. Соперник воспользовался своим моментом и забил. Мы бросили все свои силы в атаку, но не смогли выиграть. Мы разочарованы результатом. Наш план был брать три очка, вся команда в плохом настроении. Нашей команде есть чему поучиться, мы не должны давать сопернику шансов в обороне», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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