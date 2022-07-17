Мостовой — об игре «Локо» — «Пари НН»: посмотришь статистику и счёт: как такое может быть?

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«Состояние у всех одинаковое. Изначально было видно, что до минуты 20-й «Нижний» до ворот не доходил: все сзади сидели. «Локомотив» пытался что-то создать. Удаление вроде бы им помогло. Свои моменты надо забивать. Не забили — в итоге в единственной атаке пропустили. Посмотришь статистику и счёт: как такое может быть?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.