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Мостовой — об игре «Локо» — «Пари НН»: посмотришь статистику и счёт: как такое может быть?

Мостовой — об игре «Локо» — «Пари НН»: посмотришь статистику и счёт: как такое может быть?
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ, в котором встречались «Локомотив» и «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Состояние у всех одинаковое. Изначально было видно, что до минуты 20-й «Нижний» до ворот не доходил: все сзади сидели. «Локомотив» пытался что-то создать. Удаление вроде бы им помогло. Свои моменты надо забивать. Не забили — в итоге в единственной атаке пропустили. Посмотришь статистику и счёт: как такое может быть?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.

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