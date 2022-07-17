Михаил Галактионов оценил игру «Пари НН» в ничейном матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче с «Локомотивом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Надо игру разделить на несколько частей — до удаления и после. Нам нужно прибавлять в организации игры в атаке, в обороне действовали организованно, даже когда были вдесятером. У нас прошла контратака, которой мы воспользовались. Хорошее настроение после этого результата», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 28-й минуте «Нижний Новгород» остался в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил нападающий Тимур Сулейманов. На 52-й форвард «Локомотива» Вильсон Изидор открыл счёт в матче, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов его сравнял и помог своей команде сыграть вничью.