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Мостовой — о «Локомотиве»: не удивлюсь, если сейчас этот Рангник появится. Чего такого?

Мостовой — о «Локомотиве»: не удивлюсь, если сейчас этот Рангник появится. Чего такого?
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не удивится возвращению Ральфа Рангника в «Локомотив». Ранее немецкий специалист был руководителем по спорту и развитию. Но затем он перешёл на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который уже покинул.

«Многие говорят: что это за футбол? Обороняются. Вот такой футбол, счёт 1:1 в итоге, тем более в меньшинстве. Задачу свою выполнили. «Локомотив» мы уже воспринимаем как команду, от которой что угодно можно ждать. Там два года уже чудят эти люди. У них там своя жизнь. Я не удивлюсь, если сейчас этот Рангник появится: а чего такого? Его выгоняли откуда-то, сейчас снова приедет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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