Измайлов — о матче с «Локо»: спасибо болельщикам «Пари НН» — мы их чувствуем
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал ничейный результат в матче с «Локомотивом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Хороший матч. Наши игроки проявили характер. Спасибо им и болельщикам: они нас поддержали. Спасибо болельщикам, которые смотрели игру, поддерживали нас — мы их чувствуем. Красная карточка Сулейманову? Я не говорю о судействе.
Раконьяц? Давайте я буду оценивать игроков нашей команды, а не соперника. Соперник был очень силён. Я считаю, что для нас ничья — это положительный результат. Малое количество моментов у нас показывает уровень «Локомотива». Нам есть к чему стремиться и куда развиваться», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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