«Динамо» — «Ростов»: Грулёв открыл счёт на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура РПЛ. «Динамо» принимает «Ростов». Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился форвард московского клуба Вячеслав Грулёв, который переправил мяч в ворота от штанги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.



Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».



Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступает Сергей Чебан (Москва).