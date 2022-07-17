Гендиректор «Пари НН» — о трансферах: смотрим на Европу, но там очень сложно кого-то найти
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался о трансферной политике команды.
«Да. Будем стараться. Ищем на трансферном рынке игроков на несколько позиций. В основном атакующие. Очень сложно найти кого-то в Европе. Смотрим туда, но очень сложно», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 17 июля, «Нижний Новгород» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Локомотивом». Нижегородская команда играла в меньшинстве с 28-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку был удалён Тимур Сулейманов. На 52-й минуте отличился форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, однако уже через 18 минут нападающий «Нижнего» Вячеслав Кротов счёт сравнял.
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