В «Нижнем Новгороде» рассказали, оформила ли команда Fan ID

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что ещё не все футболисты команды оформили карту болельщика (Fan ID).

«Часть оформила, часть ещё нет. Я оформил две недели назад быстро. Всё было очень просто, никаких проблем не было. Потратил пять минут в центре Нижнего Новгорода. Лишняя мера? Она уже существующая. Зачем обсуждать то, что уже есть? Надеемся, что болельщики вернутся на трибуны, и всё будет как раньше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 17 июля, «Нижний Новгород» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Локомотивом». Нижегородская команда играла в меньшинстве с 28-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку был удалён Тимур Сулейманов. На 52-й минуте отличился форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, однако уже через 18 минут нападающий «Нижнего» Вячеслав Кротов счёт сравнял.