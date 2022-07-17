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В «Нижнем Новгороде» рассказали, оформила ли команда Fan ID

В «Нижнем Новгороде» рассказали, оформила ли команда Fan ID
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что ещё не все футболисты команды оформили карту болельщика (Fan ID).

«Часть оформила, часть ещё нет. Я оформил две недели назад быстро. Всё было очень просто, никаких проблем не было. Потратил пять минут в центре Нижнего Новгорода. Лишняя мера? Она уже существующая. Зачем обсуждать то, что уже есть? Надеемся, что болельщики вернутся на трибуны, и всё будет как раньше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 17 июля, «Нижний Новгород» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Локомотивом». Нижегородская команда играла в меньшинстве с 28-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку был удалён Тимур Сулейманов. На 52-й минуте отличился форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, однако уже через 18 минут нападающий «Нижнего» Вячеслав Кротов счёт сравнял.

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