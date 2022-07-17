Футболист «Пари НН» Стоцкий: пенальти с «Локо»? Руки были прижаты. Куда их деть? Отрубить?

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий прокомментировал неназначенный пенальти в матче с «Локомотивом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Пенальти? Если смотреть с моей стороны, руки были прижаты к телу. Куда их деть? Отрубить?



Мы проигрывали, свели матч к ничьей. Думаю, можно быть довольными», — рассказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Нижегородская команда играла в меньшинстве в матче с «Локомотивом» с 28-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку был удалён Тимур Сулейманов. На 52-й минуте отличился форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, однако уже через 18 минут нападающий «Нижнего» Вячеслав Кротов счёт сравнял и принёс своей команде ничейный результат.