Футболист «Пари НН» Стоцкий: пенальти с «Локо»? Руки были прижаты. Куда их деть? Отрубить?
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий прокомментировал неназначенный пенальти в матче с «Локомотивом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Пенальти? Если смотреть с моей стороны, руки были прижаты к телу. Куда их деть? Отрубить?
Мы проигрывали, свели матч к ничьей. Думаю, можно быть довольными», — рассказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Нижегородская команда играла в меньшинстве в матче с «Локомотивом» с 28-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку был удалён Тимур Сулейманов. На 52-й минуте отличился форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, однако уже через 18 минут нападающий «Нижнего» Вячеслав Кротов счёт сравнял и принёс своей команде ничейный результат.
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