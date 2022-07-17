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В «Арсенале» прокомментировали победу в первом туре Первой лиги над «СКА-Хабаровск»

В «Арсенале» прокомментировали победу в первом туре Первой лиги над «СКА-Хабаровск»
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Первой лиги. Тульский клуб обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 3:2.

«Конечно, очень важно начать чемпионат с победы. Не будем её переоценивать, предстоит тяжёлый сезон, и впереди много работы, но первый матч нужно было выигрывать непременно. Хорошо, что это получилось сделать.

Приятно, что проявили характер и порадовали болельщиков, которым нужно сказать огромное спасибо. Их поддержка стала важнейшим фактором сегодняшней победы», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Арсенал» в минувшем сезоне выступал в РПЛ, но не смог сохранить прописку в лиге. Команда заняла 16-е место.

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