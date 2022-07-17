Стоцкий: после прошлого сезона никто не мог подумать, что в «Пари НН» поменяется тренер

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий высказался о тренерской перестановке в нижегородской команде.

«Как в команде отреагировали на смену тренера? Футболист — это такая профессия. У меня, например, карьера очень длинная, много тренеров поменялось за это время. Я спокойно к этому отношусь. Также может произойти и с футболистами, это рабочие моменты.



После сезона никто не мог подумать, что в «Пари НН» поменяется тренер. Есть руководство, которое этим занимается. Наше дело выполнять те требования, что говорит тренер — всё. С Галактионовым всем комфортно работать», — рассказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.