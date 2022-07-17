Бека-Бека объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Пари НН»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался о ничейном результате команды в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Почему не получилось дожать «Пари НН»? Ответ очень простой: в плане внимательности, концентрации нам немного не хватило фокуса. Мы, к сожалению, дали сопернику провести атаку, которая закончилась голом.
Как футболист могу сказать, когда команда в численном большинстве и мы даём сопернику провести атаку в меньшинстве и забить гол, этого не должно происходить на поле.
Могу сказать, что «Нижний Новгород» довольно долго и терпеливо ждал своего шанса. И они смогли им воспользоваться. Это был их единственный шанс, они им воспользовались и забили гол, — передаёт слова Бека-Бека корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 17 июля 2022
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