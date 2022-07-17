Стоцкий — о Fan ID: приезжают гости, которые не ходили на футбол — как попасть на стадион?
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о введении в России системы Fan ID. Спортсмен признался, что ещё не оформлял удостоверение болельщика.
«Fan ID я ещё не оформлял. Мы пойдём все вместе командой в МФЦ. Фанатов можно понять, потому что это затрудняет всю жизнь. Вообще не понимаю, зачем это нужно. Кто-то приезжает в гости, а раньше вообще не ходил на футбол — как ему попасть на стадион? Как мы собираемся привлекать новых болельщиков, я не понимаю. Это отворачивает людей. Я без понятия, зачем это вводят. Я положительных аргументов не слышал. Если кто-то себя на стадионе плохо вёл, не проблема найти по камерам», — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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